21 ene 2020

Es evidente que Tamara Falcó es uno de nuestros ejemplos a seguir en cuando a estilo se refiere. Sí, las influencers lo hacen bien, pero ninguna tiene en casa a la mejor maestra, Isabel Preysler. Por eso no nos extraña nada que Tamara tome como referencia a su madre y se haya convertido no solo en su sucesora como imagen de Porcelanosa, también en su heredera de estilo. Ya apuntaba maneras hace meses, cuando tras ganar Masterchef Celebrity la vimos en diferentes eventos, siempre impecable. Y lo ha seguido haciendo, hasta convertirse en toda una especialista no solo de looks formales, también de los más relajados en los que las prendas de punto suelen ser las protagonistas.

¿El último? Este que ha subido a redes sociales que ya se ha convertido en nuestro favorito para el invierno. Porque con este frío, estamos que no sabemos qué ponernos. Menos mal que podemos recurrir a las mejores.

Este es el conjunto invernal que ha llevado estos días Tamara Falcó, con un pantalón de pana como protagonista. pinit

El estilismo parece sencillo. Y lo es, solo que la clave está en los complementos. Pero vayamos por partes. Un pantalón de pana abrigadito, de cintura alta que estiliza la figura de Tamara al máximo, en color marrón rojizo de la firma American Vintage. En la parte de arriba, un jersey sencillo de cuello a la caja en color gris marengo de Samsoe (que, por cierto, está rebajado en su web de 129 a 51,60 euros). Y, como decíamos, la clave estaba en los accesorios, como el bolso Puzzle de Loewe y los botines de Louis Vuitton con el logo de la firma. Ideales.

Un conjunto sencillo que podemos copiar tal cual o por unos precios más asequibles. De hecho hemos encontrado en Zara un jersey muy parecido que podemos comprar por 25,95 euros y que nos pega con todo.

En la nueva colección de Zara podemos encontrar un jersey muy parecido al que ha llevado Tamara Falcó que cuesta más de 100 euros. El de Zara no llega a 30. pinit

El pantalón de pana también tiene fácil versión low cost pero si queremos los botines o el bolso, eso ya es otro cantar. Habrá que empezar a ahorrar.