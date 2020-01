13 ene 2020

Somos las fans número uno de Tamara Falcó. Y no solo por sus dotes culinarias y por haberse convertido en la ganadora de Masterchef Celebrity, sino porque no podemos dejar de admirar su buen gusto para vestir. Es cierto que en su madre tiene una buena maestra pero también que su estilo no tiene nada que ver con el de Isabel Preysler. Tamara es mucho más valiente y arriesga. Porque aunque a veces apuesta por los básicos, sobre todo con jerséis de punto o pantalones cómodos, también le gusta envolverse en tops de volantes y prendas de colores fuertes. El último look que nos ha cautivado es, precisamente de estos últimos, con un conjunto rojo y rosa, cargado de volumen, de la firma española Encinar. Un conjunto que ya pudimos ver la última noche del 2019 y que ahora ella nos enseña con un posado en Instagram.

Como ya te adelantábamos, Tamara ha sido la protagonista del anuncio de Porcelanosa de esta Navidad, cogiendo el testido de su madre que ha sido imagen de esta famosa firma de castellón durante muhcos años. Y ha sido en el anuncio donde Tamara ha triunfado con una mezcla de colores inusual pero siempre ganadora: el rojo y el rosa. Lo hacía con un conjunto de Encinar, una firma española creada por Fabio Encinar que es relativamente nueva pero que ya se ha convertido en una de las favoritas de influencers, actrices e insiders de la moda.

El look consta de un top abullonado asimétrico en color rojo intenso con una especia de cola que llega hasta el suelo y un pantalón de pinzas, con talle alto, en un rosa pálido. Todo de la colección F/W de la firma espalñola.

Este es el conjunto de Encinar que ha llevado Tamara Falcó en el anuncio de Porcelanosa de esta Navidad y que hoy ha subido a su perfil de Instagram. pinit

Nos encanta la combinación de dos colores como estos pero nos gusta aún más que Tamara apueste por looks tan arriesgados porque no solo le sientan bien sino que gana admiradores por momentos. ¿Será la nueva Isabel Preysler? Madera no le falta.