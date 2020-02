3 feb 2020 sara Corral

Todos sabemos que las paredes de la casa de 'GH' son mágicas, y es que edición tras edición, vemos como el amor surge entre los concursantes. Este año ha tenido lugar una de las historias más seguidas por la audiencia, se trata del romance entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero.

Ambos, que entraron siendo personas totalmente ajenas que no se conocían, vivieron poco a poco una gran historia de amor que ha pasado por todo tipo de situaciones.

Tras románticos momentos, peleas y juicios por parte de Adara con el que era su marido, Hugo Sierra, el amor terminó de surgir cuando ambos volvieron a entrar para concursar 'El tiempo del descuento'. A la salida de la joven, el italiano le escribió una carta de amor a la que esta contesto, y esto es lo que ha pasado.

"Verte desde fuera ha hecho que sea más consciente de tus sentimientos, esta vez todo será diferente, confía en mí, no dudes. Tengo muchas ganas de verte y te echo de menos", escribía Adara en la carta que tanto ha hecho llorar a Gianmarco mientras intentaba contestar diciendo.

"La echo mucho de menos y la necesito cerca. Esta vez sé que todo va a ir bien", comenzaba diciendo el italiano, a lo que añadía: "Los dos hemos escrito algo en la carta que no hemos leído. Me ha escrito te amo. Nunca me lo había dicho y me ha encantado".

¿Funcionará por fin esta relación? Seguiremos atentos.