3 feb 2020 sara corral

Estela Grande y Diego Matamoros son desde hace meses una de las parejas más polémicas de la televisión, y es que desde que la modelo entró a concursar en 'GH VIP 7', todo su matrimonio cambió. Todo sucedió desde que la joven tuvo un acercamiento a su compañero, Kiko Jiménez que, aunque ellos defendían que era una amistad, desde fuera todo el mundo rumoreaba que era algo más.

A su salida del concurso, Estela pudo ver la frialdad de su marido que había pensando en sentenciar su matrimonio. Sin embargo, tras ciertos enfrentamiento con el que era su amigo, parecía que todo los problemas se habían arreglado.

La cadena le ofreció a los concursantes vivir un segunda secuela, 'El tiempo del descuento', y tanto Kiko como Estela entraron, algo que hizo que sus parejas se pusieran un poco tensas. Al principio, ambos mantenían las distancias pero luego, toda su tensión creció. Anoche Estela fue expulsada, y el reencuentro con su marido fue de lo más tenso.

"Cuando he visto a mi marido allí de pie y no se ha acercado, sabía que había pasado algo", comenzaba diciendo Estela al presentador, quien le preguntaba por su relación con Kiko. "Le tengo mucho cariño. Tengo una química que no tengo con otros compañeros y eso es irremediable", comenzaba diciendo.

A lo que continuaba: "He retomado un contacto con él y cuando me lo cruce no voy a mirar para otro lado. Sé que lo que estoy haciendo no está mal". Sin embargo, parece que estas palabras no le hacían mucha gracia a su marido que solamente dijo: "He estado dando la cara, a mí las cosas me duelen. Eres mi mujer y te quiero, por eso estoy aquí".