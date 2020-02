5 feb 2020

Que a Gonzalo Montoya no le han gustado ni pizca los movimientos de Susana Molina (la enfermedad que descubrió gracias a su paso por el programa), su pareja al entrar en 'La isla de las tentaciones', en el 'reality', es un hecho. Tanto como que la pareja saltó por los aires por culpa del comportamiento de ella en ese programa y que a él le dejó muy tocado.

Tanto como para aprovechar la emisión de ayer del espacio de Mediaset para lanzar una 'pullita' a Susana. Porque esta, además de manifestar que estaba poniendo a prueba a Gonzalo, pronunció hace unos días unas palabras mágicas que le rondan la cabeza a él: "Cada uno sabe lo que tiene en casa".

El sevillano lanzaba una indirecta (de lo más directa) a la que era su novia hasta que se cruzaron en su camino las luces del 'reality show'. Fue en Instagram. Mientras esa audiencia fiel seguía al detalle una nueva entrega en la que, entre otras cosas, vimos cómo Christofer rompía con Fani en su reencuentro y se marchaba solo de la República Dominicana.

"No paro de reflexionar sobre esta frase: 'Cada uno sabe lo que tiene en su casa'. Parece que muchos de l@s concursantes de 'La isla de las tentaciones' no éramos muy conscientes", comenzaba antes de preguntar a sus 'followers' quién era su favorito y responder a su propia pregunta: "Sin duda, yo me quedo con el chico que me ponía las cervecitas bien fresquitas".