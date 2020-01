31 ene 2020

No está siendo una semana de buenos titulares para Susana Molina (su negocio con Anabel Pantoja), que hace unos días revelaba en su cuenta de Instagram el problema de salud que le habían descubierto sus seguidores (y que puedes recordar aquí) y que ahora (aunque en realidad fue hace meses, porque el espacio está grabado), ha visto cómo Gonzalo Montoya, su pareja, la traiciona en medio de 'La isla de las tentaciones'.

A la murciana no le ha hecho nada de gracia que su pareja cuente cómo es su vida íntima. Aunque en realidad, el tema lo abría ella. O uno de los solteros, Julián, que le indicaba que necesitaba sexo todos los días y le preguntaba por su vida de alcoba: "¿Tres por semana?". La respuesta de Susana era un tímido e inconcreto "puede ser...".

Gonzalo veía el vídeo y su primera reacción era pronunciar un "qué me vas a contar que yo no sepa...". Mónica Naranjo le preguntaba si creía que la mujer con la que comparte su vida desde hace seis años estaba satisfecha. Era entonces cuando hacía la confesión que no iba a gustar a Susana: "Está muy satisfecha, pero ella es muy asexual. Tengo que estar detrás de ella como un lobo. Ella prefiere salir y reírse". Y añadía: "Al final me da más morbo, me pone más cachondo y consigo lo que quiero".

Si esa persona es así no le quiero en mi vida. Es un cromañón"

Y claro, le pusieron el vídeo a la ganadora de 'GH 14' y se armó... "Qué asco. Gonzalo no se está poniendo en mi lugar en ningún momento. No le reconozco. Me siento traicionada", explotaba "No es coherente con como yo le conozco. Si es así, lo mejor que me puede pasar es que se vaya con ella (con Katherina). No quiero eso en mi vida. Solo habla de culos y telas. Si esa persona es así no le quiero en mi vida. Es un cromañón", cargaba con dureza contra él.

Sin duda, el paso por este 'reality' les debe de haber hecho reflexionar mucho sobre su día a día.