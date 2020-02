10 feb 2020 sara corral

'La isla de las tentanciones' se ha convertido en uno de los programas más visto y seguidos del momento. Sin duda, una de las personas que más ha cautivado a la audiencia ha sido Susana Molina, quien se ha ganado a todos con su sinceridad y naturalidad.

Tras las últimas imágenes con su novio, Gonzalo Montoya, han sido muchos los que se preguntaban como era esta relación fuera de cámaras. Y ahora, su abuela ha hablado.

"Yo estoy tranquila y orgullosa de mi nieta, ella no es como las demás, ella no hace eso", comenzaba diciendo la abuela, a lo que añadía: "Gonzalo cuando empezaron era muy educado y muy simpático, pero me parecía un poco infantil, y yo a mi nieta la veo más mujer, más responsable".

La abuela, que no ha dudado en decir todo lo que piensa sobre el joven, continuaba diciendo: "Gustarme, gustarme, no me gustaba". Al parecer, uno de los mayores defectos que su abuela veía era esta actitud, y es más contaba alguna que otra anécdota de cuando jugaban a juegos de mesa.

Tras ver las últimas imágenes de los jóvenes en la isla, la abuela ha asegurado no reconocer la actitud de Gonzalo dentro de la isla. Y parece que se saldrá con la suya porque no parece que Susana vaya a perdonar todo lo pasado en la isla. Aún así, seguiremos atentos.