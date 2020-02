11 feb 2020

Compartir en google plus

Nos pilló a todos como un jarro de agua fría. A primera hora del pasado domingo, nos enterábamos de que Fran Álvarez, quien durante cinco años fue marido de Belén Esteban, había sido hallado sin vida en su domicilio. Fueron las camareras de su negocio quienes dieron la voz de alarma tras la ausencia de este de su puesto de trabajo, y una de ellas lo encontró sin vida sobre su cama. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle.

Ayer, numerosos familiares y amigos acudieron a despedirse de él al tanatorio durante la tarde. Por la mañana, su cuerpo aún permaneció en el anatómico forense, donde se le realizó la autopsia para determinar unas causas de la muerte que no han sido reveladas. Lo único que se conoce es que Fran, de 43 años, no presentaba signos de violencia física.

Si bien es cierto que aún no ha habido reacción de Belén Esteban, sí pudimos ver unas imágenes de la princesa del pueblo. Con la cara desencajada y cubriendo su dolor con unas gafas de sol, no ha hecho manifestaciones al respecto. Y no creemos que lo vaya a hacer. Al menos, a corto plazo.

También se pudo ver el dolor de Nuria, la actual pareja de Álvarez. A las puertas del tanatorio y arropada por la familia de su recién fallecido novio, no había consuelo para ella, que ha tenido que afrontar este duro golpe de manera prematura y cuando, según Aurelio Manzano, Fran estaba dispuesto a ingresar de nuevo en rehabilitación en Burgos para hacer frente a esas adicciones que le han marcado en los últimos tiempos.