12 feb 2020

El universo de las 'influencers' cuenta casi con los mismos detractores que amantes, aunque, en ocasiones, los primeros hagan más ruido. La última en comprobarlo ha sido Paula Gonu, quien no se imaginaba que hacer una confesión sobre el dinero que se gana con una de las llamadas 'nuevas profesiones' le iba a suponer un disgusto.

Ha sdio en su canal de YouTudbe donde ha realizado esta revelación que la sitúa en el punto de mira de un sector muy crítico. La catalana ha asegurado que, solo en el mes de diciembre, se embolsó unos 14.000 euros tan solo por los vídeos publicados en la mencionada plataforma.

Una cifra que a más de uno le ha parecido una locura (máxime cuando hay que sumarle el resto de acciones publicitarias), porque hay quien se resiste a pensar que prestar la imagen en las redes sociales, sin tener ninguna otra ocupación laboral por la que se reconozca al personaje, es un pecado.

Gonu, que trabaja en calidad de autónoma, no solo se ha defendido de las ácidas críticas recibidas, sino que, incluso, ha respondido a los ataques. "Me alegra que al menos no rabiáis con el casi 50% que nos quitan de impuestos", era la irónica contestación que iba acompañada de una reflexión sobre que ella también está de acuerdo en que hay otras profesiones que deberían estar mejor pagadas de lo que están.

Lo que no se entiende es por qué ahora la gente se echa las manos a la cabeza, ya que, recientemente, confesó en 'La Resistencia' la cantidad de dinero que tenía en el banco: entre 500.000 euros y un millón. Y eso es una suma que no se consigue ni en una semana ni con pequeñas aportaciones.

Sea como fuere, Paula ya está acostumbrada a hacer frente a las acometidas de los 'haters'. Hace apenas un mes, dio respuesta, de manera contundente, a los que criticaban su físico y pensaban que estaba pasada de kilos. Lo hizo con dos fotos en bikini junto a la que hizo una doble advertencia antes de que empezasen a llover los comentarios sobre su peso.

"A los que me vayáis a decir 'estás más gorda' (porque es que ya os veo venir). 1. No tengo ni idea porque hace años que no me peso y 2. No exijamos medidas perfectas a los demás si luego queremos concienciar sobre la salud mental", se podía leer en su cuenta de Instagram.