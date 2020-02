16 feb 2020

Paula Echevarría y Miguel Torres han decidido celebrar el día posterior a San Valentín y disfrutar de su amor en el país vecino. La pareja ha puesto rumbo a Oporto, la preciosa ciudad del norte de Portugal donde viven Sara Carbonero e Iker Casillas.

"You Make Me Feel So Good. Happy day after Valentine.... #ElDiaDespues" (Tú me haces sentir bien. Feliz día después de San Valentín), ha escrito la actriz junto a varias imágenes en las que ambos aparecen sonrientes, felices y muy enamorados.

"Bienvenidos a la nueva ciudad del amor!!!", ha comentado Iker Casillas. "Bellezas reversibles los dos!!!", ha escrito Sara Carbonero en la imagen. Y es que, seguramente, como buenos anfitriones que son, la pareja habrá recomendado a Paula Echevarría los sitios imprescindibles de Oporto.