17 feb 2020

Hace apenas cinco meses era un auténtico desconocido para el público español y, ahora, es capaz hasta de ganar 'realities' en nuestra televisión. A Gianmarco Onestini su historia llena de recovecos con Adara Molinero le está rentando. Mucho. No sabemos si durarán en el tiempo o si es parte del 'show', pero lo cierto es que anoche se proclamó vencedor de la primera edición de 'El tiempo del descuento'.

Después de un mes de convivencia y de medirse cara a cara con alguien acostumbrado a la audiencia española como Kiko Jiménez, un jugador nato, Gianmarco conseguía el maletín con esos 30.000 euros que no sabemos si gastará al lado de Adara. En principio, nos quedamos en que la historia progresaba, pero, con ellos, nunca se sabe...

Abrazo con ella nada más conocerse su nombre como el del ganador de la noche, indican que sí. Que, además del dinero en metálico, el triunfo fue en el plano sentimental. Pero no olvidemos ese beso que se dieron cuando ella ganó 'GH VIP 7' y cómo luego Onestini grabó una conversación telefónica con ella que acabó en una guerra en los platós que solo fue capaz de terminar de vuelta a Guadalix de la Sierra.

Adara le entrega el maletín de vencedor a Gianmarco y se funden en un abrazo. pinit

Kiko no pareció tomárselo bien. De hecho, no dudó en atacar a Gianmarco, dirigiéndose a Adara: "Me he desnudado y no he temido en hacerlo, no como tu novio que ha sido un mueble. Un mueble de categoría. Yo he sido yo con mi esencia". Por si fuera poco, añadía que estaba seguro de que "el maletín se va para Italia y no para Madrid", augurando que la relación no tendrá mucha duración...

Era Jorge Javier Vázquez quien trataba de sacar algo de información para comprobar cuáles eran sus planes de futuro como pareja: "Me quedan ocho asignaturas para licenciarme pero puedo estudiar aquí e ir a Italia a hacer los exámenes. Quiero vivir en Madrid con ella, ya estoy aquí empadronado".

Solo el paso del tiempo dirá cuánto de sincero ha sido. O si están hechos para compartir vida lejos de los focos de la casa más famosa de España.