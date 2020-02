18 feb 2020

Rosa López nació en la localidad de Peñuelas, Granada. Según cuenta su madre, empezó a cantar con solo cuatro años y fueron precisamente sus progenitores los que más le ayudaron en su carrera profesional. Su salto a la fama fue en el año 2001, en el emblemático programa 'Operación Triunfo' donde se proclamó vencedora con un 26,6% de los votos y una audiencia de 12,8 millones de espectadores en la ceremonia final. ​ Un mes después, López fue la ganadora con su interpretación de la canción Europe's living a celebration con la que conseguiría uno de los primeros puestos en Eurovisión. La cantante cuenta con ocho álbumes y acumula siete discos de platino y cuatro de oro. Más de un millón de discos vendidos avalan la carrera de una de las artistas más queridas de nuestro país. Su último trabajo, Vacío fue número uno en ventas digitales y más de 100.000 reproducciones en Youtube.

Hoy Corazón Todos tenemos debilidades en la vida y Rosa me cuenta cual es la suya.

Rosa López Ángeles, mi debilidad en esta vida es Lola y tiene doce años.

H.C. Y un pelo precioso, ¿cuál es su raza?

R.L. Me dijeron que era una yorkshire terrier, pero yo no conozco a sus padres y no lo puedo afirmar. Mi cuñada dice que es una mezcla, pero me da igual.

H.C. ¿Cómo llegó Lola a su vida?

R.L. (Suspira) Fue un día duro de trabajo y me tuve que marchar a Sevilla para solucionar unos problemas. Cuando terminé las gestiones, cogí un taxi para ir a la estación, pero antes de llegar a mi destino vi a un chaval que tenía en los brazos lo más parecido a un peluche. Le pregunté al taxista si estaba viendo lo mismo que yo. Me contestó que creía que era un perrillo. El taxista, desde el coche se lo preguntó y le pidió que se acercara. Empezamos a conversar y al final aquella bolita peluda se vino conmigo a Madrid.

H.C. ¿La casualidad le dio una sorpresa?

R.L. Fue una sorpresa a todos los niveles, porque a mí me pareció en ese momento que era macho y pensé en llamarle Manolete. Al día siguiente, cuando miré con atención sus genitales enseguida vi que era una hembra y le tuve que cambiar el nombre y le puse Lola.

H.C. Doce años de convivencia es mucho tiempo, supongo que habrá vivido momento gratos e intensos con Lola.

R.L. Hemos hecho muchos viajes juntas. Al principio me sorprendía su ladrido, parecía que chillaba, ahora es más grave. Pero me da la sensación de que ha vivido tanto con seres humanos que no sabe relacionarse con los de su especie. Ella tiene que estar siempre conmigo, no se separa de mí, es obsesión.

Rosa López se siente muy unida a Lola. pinit

H.C. ¿Cómo reacciona cuando se separan?

R.L. Es listísima, sabe perfectamente cuando no puede viajar conmigo. En el momento que ve que preparo la maleta se monta encima, ladra, me persigue, se desespera. Me gustaría saber si con doce años se le puede corregir, me da mucha pena ver que sufre cuando no estoy.

H.C. Creo que su padre se llevaba muy bien con su perrita.

R.L. Cuando no se podía venir conmigo, se la dejaba a mi padre, le daba la vida porque la quería muchísimo (Rosa se emociona cuando habla de su padre). Después de su fallecimiento se la empecé a dejar a mi madre. Fíjate qué curioso: para que se quede tranquila le tengo que dejar una chaqueta mía, que siempre tiene que ser la misma.

H.C. ¿Es una perrita muy mimada?

R.L. Muchísimo. Hace lo que quiere con todo el mundo, yo le canto todas las canciones que hablen de Lola… Cuando me oye cantar se relaja y me mira con aprobación. También duerme conmigo, le doy mucho cariño y muchos caprichos.

H.C. ¿Lola es su confidente?

R.L. Le cuento todos mis secretos. Me ha visto llorar, reír... Lo sabe todo sobre mí.

H.C. He notado que tiene unos andares muy peculiares

R.L. También te has dado cuenta. No anda como el resto de perros, parece que trota, es diferente. Me hace mucha gracia.

H.C. Rosa es de las cantantes más queridas en nuestro país. Tiene muchos seguidores, de ahí que su último trabajo, Vacío, esté siendo todo un éxito.

R.L. Estoy orgullosa del recibimiento. Ha sido número uno en ventas digitales y lleva más de 100.000 reproducciones en Youtube. Es el balance de todos estos años de trabajo. La gente que lo escucha se siente identificada, porque hablo de la soledad que sentimos... Me gustaría que fuera un himno, no debemos borrar nuestra esencia y nuestros valores.

H.C. En el videoclip hay grandes figuras de todos los sectores.

R.L. Han colaborado Loles León, Santiago Segura, Itziar Castro… me siento muy orgullosa porque son grandes referentes en sus respectivas profesiones.

H.C. Usted se dio a conocer en OT. ¿Las televisiones dedican suficiente espacio a la música?

R.L. Hay programas en radio y en televisión que dedican espacios a la música. Yo he tenido mucha suerte, nací en OT y estoy muy orgullosa. A mí la televisión me ha tratado muy bien.

H.C. Aunque han pasado muchos años es imposible no preguntarle por sus compañeros de la Academia, su relación y reciente resolución del grupo de WhatsApp que mantenían. ¿Siguen siendo amigos?

R.L. Claro. Aunque hay momentos en los que tienes más afinidad con unos que con otros. Hace poco he estado a tope con Vero, pero todos nos llevamos muy bien.