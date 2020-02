21 feb 2020

La recta final del año 2019 le dio un impulso a Tamara Falcó. No solo provocando que su imagen resurgiera entre los nombres más 'chic' del panorama nacional o que nos dejara boquiabiertos con su capacidad de superación en las cocinas hasta ganar 'MasterChef Celebrity'. Porque estos dos factores llevan emparejados un tercero: el económico.

Sí, la imagen de Tamara se ha revalorizado. Ahora, todas las marcas suspiran por ella y su aparición en un 'photocall' es un gancho más que atractivo para que los medios acudan sin pensárselo dos veces. Así que, la hija de Isabel Preysler es más cara que antes. Vamos, que su caché ha aumentado por ese renacer mediático.

Falcó no vio ni un duro del premio del 'talent' culinario. Recordemos que, el famoso que se alza con la victoria, dona los 75.000 euros a una ONG. En su caso, a Mensajeros de la Paz. Pero sí le ha servido, como revulsivo para vender mejor las prendas de su marca de ropa o para recordar aquellos tiempos en los que pedía unos 15.000 euros por aparición.

En este escenario, la periodista María Eugenia Yagüe le ha preguntado a Tamara cómo hace para distribuir e invertir esas finanzas boyantes. Es en una entrevista en 'LOC' donde ella ha sido muy clara: tiene tres figuras clave a modo de asesores financieros para no malgastar ni un solo céntimo.

"Tengo quien me aconseje. Una amiga mía y, como siempre, mi hermano Enrique y mi hermano Manolo, que es listísimo. Enrique me ha dicho: 'Cuando vayas a invertir me preguntas a mí y te aseguras con Manolo'. Y a la inversa. Y con unos hermanos así, ya tengo la economía asegurada", han sido sus palabras.

Ya demostró en 'MasterChef' que, más allá de ser 'hija de', tiene talento e intelecto suficientes como para seguir sorprendiéndonos. Quizás, con los consejos de sus hermanos, algún día haga negocios en Bolsa.