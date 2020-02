3 feb 2020

Después de conseguir colarse entre las mejor vestidas de los Premios Goya con un look de alfombra roja perfecto, Tamara Falcó ha vuelto a compartir en su Instagram propuestas más para el día a día. Si hace unos días descubría la camisa blanca más original que puedes copiar en Zara, ahora ha dado una lección de estilo con un look inesperado. Y es que, Tamara se ha atrevido a combinar un vestido de flores que ya le hemos visto en alguna que otra ocasión con unas zapatillas blancas. Y el resultado es de diez.

Con su última publicación en Instagram, Tamara no tenía la intención de compartir con sus seguidores su estilismo, si no de enseñar un momento familiar del fin de semana. Sin embargo, nosotras no hemos podido obviar los detalles del loook de la ganadora de 'MasterChef Celebrity' que aparecía con su sobrino en brazos y con un vestido de flores largo ideal. Un diseño de corte midi y manga larga con estampado de flores mini en tonalidades oscuras.

Pero el elemento destacable del look de Tamara era el calzado. Teniendo en cuenta el estilo clásico de la influencer, esperábamos que hubiera combinado el vestido con unos botines de tacón o unos salones más de vestir. Sin embargo, Tamara optó por un outfit cómodo para disfrutar del domingo al máximo y añadió unas sneakers blancas. En concreto, un modelo de Nike con el que demostró que las zapatillas ya valen para todo y que también se puede conseguir un look más formal con ellas.