23 feb 2020

Compartir en google plus

Ha sido su exnovio, Gonzalo Montoya, el encargado de hacer saltar la noticia en 'Viva la vida': Susana Molina podría estar saliendo con Cepeda, concursante de 'Operación Triunfo 2017'.

Desde que Susana pusiera punto y final a su relación con Gonzalo en 'La isla de las tentaciones', el sevillano no ha parado de quejarse del comportamiento de su exnovia: "Estoy un poco descolocado. Esta frialdad no la entiendo, sin muestras de cariño, solo mirándose a su ombligo, no lo entiendo", afirmó, y añadió: "También sumado a bulos que cuecen en redes sociales".

Y es que, con esos bulos se refiere a la posible relación que Susana podría haber comenzado con Cepeda, exnovio de Aitana. "Me llegan mensajes de que está con Cepeda, el cantante, y claro, es un poco duro".

A pesar de que él no le quiere dar credibilidad y ella afirmó hace unos días que no tenía ninguna nueva ilusión, Diego Arrabal ha dado a entender que quizás haya fotografías que confirmarían este nuevo romance: "yo lo dije la semana pasada y se lo dije a él. Yo, al ser fotógrafo, me gusta decirlo cuando tengo las foto".

Además, los rumores siguen creciendo después de que el viernes coincidieran en el cumpleaños de Crislo, pareja de Roi y el sábado Cepeda estuviera invitado a la fiesta de cumpleaños de Susana.