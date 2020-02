15 feb 2020

A pesar de haber pasado seis meses desde su ruptura con Susana Molina en 'La isla de las tentaciones', parece que Gonzalo Montoya no ha podido superar su fracaso amoroso. El joven, que no quiso ir al reencuentro presentado por Mónica Naranjo, sí acudió al debate final.

Fue su primera reaparición después de haber roto con Susana Molina y haberle mandado una carta de despedida. Gonzalo apareció completamente triste, hundido, y confesando que está recibiendo ayuda psicológica para superar esta desilusión.

"Esta semana he visto cómo me deja el amor de mi vida dos veces y para tirar cohetes no estamos, para qué te voy a engañar", comenzaba confesando a Sandra Barneda, y ha añadido: "No paro de llorar todas las noches, Sandra".

Si algo tiene claro, es que lo daría todo por recuperar a la persona que considera su alma gemela: "El dinero la fama, me da igual, esto no vale nada...". A pesar de ser doloroso, tiene claro que ha perdido a Susana para siempre: "Ella quiere volar alto, quiere estar sola, quiere una nueva vida alejada de mí... Sinceramente, eso no me lo dijo a mí directamente".

También recordó cómo se llevó todas las cosas de su casa, considerando que fue la mejor manera de hacerlo porque entre ellos hay muchos sentimientos y de no haberlo hecho así, no habría podido poner punto y final a su historia. "Estuve intentando contactar con ella cuatro días para que entrara en razón, pero ella estaba muy fría, y fue a casa y se llevó sus maletas", ha declarado.