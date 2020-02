12 feb 2020 sara corral

'La isla de las tentaciones' ha llegado a su fin. El programa, que ha dado mucho de lo que hablar, ha tenido a España entera pegada a su televisor para ver esta gran final. A pesar de tener momentos para todos los gustos, sin duda alguna, ha habido uno que ha hecho derrumbarse a toda la audiencia, la ruptura entre Susana Molina y Gonzalo Montoya. Te lo contamos...

Susana Molina y Gonzalo Montoya protagonizaron hace 7 años uno de los romances más seguidos de la historia de 'GH'. La joven murciana, que se hizo con el premio final, abandonó su casa a la salida del 'reality' y se marchó a Sevilla para comenzar una nueva vida con él.

Sin embargo, parece que todo lo que les junto en un primer 'reality', les ha separado en el segundo. Ayer se celebró la última hoguera de confrontación de la que ambos salieron muy destrozados. "¿Vas a jugar a destrozarme? con las ganas que tenía de verte... Esto me parece egoísta, he pensado todos los días en ti", le decía Gonzalo tras ver lo seria y apartada que estaba su novia.

Susana, que no podía parar de llorar, le contestaba diciendo: "He sentido traición y vergüenza ajena", y añadía: "No sé si estoy enamorada, no me he puesto celosa". Bajo estas palabras, Gonzalo se derrumbaba mientras decía: "Piénsalo bien, dame una oportunidad, por favor te lo pido".

Susana se marchó de la isla llorando, y sabemos que, a día de hoy no siguen juntos. Anoche, Gonzalo escribió un tweet en el que decía: "No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes". Ella se ha pronunciado en su cuenta personal de Instagram alegando que todavía no ha podido ver la final ni contestar a los mensajes a causa del gran dolor que le producen. Parece que nada ha podido arreglar esta relación.