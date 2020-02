20 feb 2020

Parece que se está soltando. Rocío Carrasco llevaba, hasta que hace un par de semanas abrió la boca en una rueda de prensa, sin tocar asuntos personales de cara al público. La promoción del musical en memoria de su madre, 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado', está permitiendo que la escuchemos hablar.

Porque más allá de aquella intervención en la que soltó más de una lágrima que le valió el reproche de su ex, Antonio David Flores, Rocío ha vuelto a hablar. Ha sido en una entrevista en el programa 'La mañana de Andalucía', donde, a pesar de que siempre ha guardado silencio sobre él, se ha lanzado a hablar de su marido, Fidel Albiac.

Las críticas hacia él desde distintos espacios se han intensificado desde que, el pasado septiembre, Antonio David entrase en la casa de 'GH VIP 7' y su hija, Rocío Flores, se sentará como defensora en el plató. Porque, por mucho que la niña no haya malmetido, a veces, los silencios manifiestan más que un buen puñado de frases. Así que, Carrasco ha dado la cara por él y ha lavado esa imagen que otros habían ensuciado.

Aprovechando la pregunta de cómo ha sido trabajar con Fidel, ella daba rienda suelta a los piropos: "Facilísimo, yo volvería a repetir, me volvería a casar, volvería a conocerlo como lo conocí hace 20 años. Yo volvería a todo con Fidel". Una declaración de amor en toda regla para zanjar los rumores de manipulación que llevan sobrevolando demasiado tiempo.

Sobre el conflicto con su hija, que esta misma noche comienza su participación en 'Supervivientes 2020', no quiso profundizar. Tan solo se refirió a que hay "heridas que no cierran" y al hecho de que no ha dicho su última palabra y que le gustaría poder quedarse a gusto algún día. Lo que no quiere decir que sus intenciones sean las de enterrar un hacha de guerra que ya ha dejado demasiadas lesiones.