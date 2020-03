4 mar 2020

Cuando una relación se acaba, uno de los consejos más habituales que te dan para superarla es: "distráete". Pero una no está para ponerse a escalar montañas o no tiene tiempo de apuntarse todos los cursos que querría. Por eso, ver una película es una buena alternativa para evitar preguntarte por qué no está a tu lado. Sobre todo si escoges bien y además de cambiarte el humor, te ayuda a aprender algo. Estas son nuestras recomendaciones.

Olvídate de mí, Michel Gondry (2204). Actores: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo… pinit

Olvídate de mí

¿De qué va?: Empieza tipo chico conoce a chica. Pero después descubrimos que ambos protagonistas se conocían y mucho. Habían sido pareja durante dos años, pero tras una discusión ella acudió a una clínica para que le borraran los recuerdos que tenía de él y así no sufrir con la ruptura. Él, al enterarse, hace lo mismo y en el proceso de borrado de memoria el espectador va reconstruyendo la relación que mantuvieron: con sus luces y sus sombras.

¿Por qué te puede servir?: Explica como pocas películas el agridulce sabor de la ruptura a la vez que el público comprende lo incompatibles que son los protagonistas: él tímido y discreto, ella bohemia y extrovertida. Y a veces es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el propio. Además, fantasear con la existencia de una clínica capaz de borrar los recuerdos y ahorrar sufrimientos en un momento de ruptura, resulta hasta placentero. Las bellas y surrealistas imágenes, así como el fino sentido del humor son los ingredientes que completan este bálsamo. De alguna forma, la película logra que la ruptura trascienda y se convierta en una lección sobre la naturaleza de la vida.

Olvídate de mí, Michel Gondry (2204). Actores: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo… pinit

500 días juntos

¿De qué va?: La película nos cuenta, de forma no cronológica, la relación y la ruptura de los protagonistas: un chico que cree en el amor y una chica que no lo tiene tan claro. Ella no quiere definir lo que tienen, pero hay momentos en los que parece que sienta lo mismo que él. Y él está absolutamente entregado, aunque vive en la incertidumbre. Al final ella le da la razón: encuentra el amor, pero no es con él.

¿Por qué te puede ayudar?: Es sumamente fácil empatizar con el hundimiento y el resurgimiento del protagonista después de la ruptura. Y después de compartir su sufrimiento, su recuperación demuestra que de todo se sale y que se puede volver a ser feliz. A todo ello hay que añadirle el sentido del humor y la realización nada tópica, que son capaces de quitarle dramatismo a la historia y ayudarnos a comprender que las rupturas forman parte de la vida.

500 días juntos pinit

6 años

¿De qué va?: Una pareja de veinteañeros lleva seis años de relación y ambos están convencidos de que así será para siempre. Esa fe ciega en su amor, se desmorona a medida que se enfrentan al mundo real, con oportunidades laborales y tentaciones personales. Los dos luchan a su manera por conservar su amor como gato panza arriba.

¿Por qué te puede ayudar?: Esta película indie, está rodada cámara en mano, por lo que tiene un tono casi documental, que la hace terriblemente realista. Así nos adentramos en una relación de pareja, que más allá del enamoramiento, se ha convertido en un proyecto de vida. Y es el miedo que produce enfrentarse al cambio y a la separación de alguien que te conoce casi más como tú. Esa comunión que parece idílica también está llena de gestos y costumbres que exasperan. Y la película lo muestra con una honestidad aplastante que resquebraja el mito del amor romántico en el que creen los protagonistas, pera comprender que la vida es otra cosa.

6 años, Hannah Fidell (2015). Actores: Jonathan Duffy, Kelly Glenn Williams, Andrew Logan... pinit

El diario de Bridget Jones

¿De qué va?: Bridget Jones es una joven de 32 años llena de complejos y malos hábitos que tiene un objetivo: encontrar novio. Para ello, inicia un diario en el que se propone bajar de peso, dejar de beber y de fumar. Dos hombres aparecen en su vida: su jefe, atractivo y carismático con quien inicia una relación fallida y un amigo de sus padres al que ella detesta desde pequeña.

¿Por qué te puede servir?: Por que la mayoría de mortales hemos pensado en alguna ocasión (y en varias después de una ruptura): me voy a quedar sola toda la vida. El miedo de la protagonista y sobre todo la forma de mostrarlo, lo hace universal. Y porque los complejos de Bridget, tratados con un gran sentido del humor, también nos resultan cercanos. Al valorar a la protagonista estamos también venciendo las inseguridades propias y descubriendo lo encantadores que pueden ser los defectos que todos tenemos.

El diario de Bridget Jones. Sharon Maguire (2001). Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim Broadbent pinit

Tal como éramos

¿De qué va?: Una activista de izquierdas, judía y un tanto estricta y un joven deportista, apolítico, bon vivant que sueña con ser escritor se enamoran con una pasión sincera y chocan una y otra vez con un muro: no son tal para cual. Durante tres décadas (de los 40 a los 60) asistimos al espectáculo de cómo la vida los cambia y cómo la madurez les convierte en algo muy diferente a lo que ellos habían imaginado.

¿Por qué te puede servir?: Los dos personajes son totalmente comprensibles en sus posiciones y en sus reacciones. Y, aunque simpatices más con alguno de los dos, acabas por comprenderlos sin juzgarlos. Ayuda a entender la posición del otro y la frustración del uno y ver que en la mayoría de las ocasiones no hay un culpable si no dos víctimas. También es útil para no renegar de lo vivido, pues aunque el final de la relación estaba cantado, la experiencia que sacan de ella es bonita. Aviso: es muy difícil no llorar con la canción The way we were. Pero se garantiza, eso sí, un llanto catártico.