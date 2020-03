1 mar 2020

Mientras el corazón de Adara Molinero parece recomponerse junto a su actual pareja, Gianmarco Onestini, los frentes con los otros hombres de su vida siguen abiertos y más en guerra que nunca. La ex azafata se ha sentado en el plató de 'Sábado Deluxe' para someterse al polígrafo junto al italiano, pero también ha aprovechado para contar cómo se encuentra la relación con su padre, y para desvelar el infierno que vivió junto a Hugo Sierra, el padre de su hija, que actualmente se encuentra concursando en 'Supervivientes 2020' junto a la madre de Adara, Helena Rodríguez.

La ganadora de 'GH VIp 7', ya confirmó la separación definitiva con el padre de su hija, entre otras cosas porque su vida junto a él en Mallorca fue muy dura. "No tenía a nadie ni a mis amigos ni a mi familia. Solo lo tenía a él pero era como si estuviera con un compañero de piso porque era muy frío conmigo y no me hacía caso", confesaba.

Y es que en esos momentos su madre fue su gran apoyo: "Yo la llamaba llorando desesperada, tenía que coger la puerta e irme yo sola porque no tenía a nadie y me desahogaba con ella por teléfono para tranquilizarme". Además, ha desvelado que aunque nunca hubo malos tratos, sí la llegó a insultar en alguna ocasión.

Pero la cosa no queda ahí. Al parecer, Adara lleva sin hablarse con su padre más de una semana porque él no está de acuerdo con la separación. "Me dice que lo he hecho muy mal y no entiende que haya dejado a Hugo. Es injusto que mi propio padre no me apoye en estos momentos tan duros. Creo que se avergüenza de mi", comentaba muy dolida y decepcionada.