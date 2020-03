3 mar 2020

Hace unos días volvía a ser Laura Escanes el centro de las críticas en Instagram. Desde hace tiempo, la influencer hace oídos sordos a los comentarios negativos sobre su físico, su relación con Risto Mejide o su reciente maternidad. Pero hay momentos… en los que la paciencia tiene un límite. Una foto dando el biberón a su hija Roma desató las críticas, a las que ella decidió contestar con un “agradecería que no te metieras”.

Y sin dejar de lado el mundo de las influencers nos encontramos con otra que también suele ser el centro de las críticas. Dulceida cuenta con 2,7 millones de seguidores solo en Instagram, y cada movimiento que hace y comparte… tiene su correspondiente crítica. A Dulceida le han dicho de todo. Hay días que su cuerpo (talla o aspecto físico) es el criticado, otros, sus 'haters' no ven con buenos ojos alguno de sus viajes, y otros en que una labor solidaria por su parte no gusta a algunos.

Y en cuestión de aspecto físico otra que se ha convertido en el centro de las críticas es Tania Llasera. La presentadora comparte con sus casi 650.000 seguidores su día a día, tanto su carrera profesional como su vida personal. Y aunque su aspecto físico es el objetivo de la mayoría de comentarios negativos, lo que comen sus hijos, cómo decora su casa o la vida de sus mascotas también reciben su parte. Eso sí, Tania responde con buen humor y demuestra que las críticas, no le importan.

Parece que el peso y los supuestos kilos de más o de menos son el centro de la mayoría de las críticas en redes sociales. Anna Simón, Shaila Dúrcal o Cristina Pedroche han visto como una parte de sus seguidores pasaban el rato haciendo duros comentarios sobre su aspecto físico. Aunque en muchas ocasiones lo mejor es dar la callada por respuesta… ¡en otras no puedes morderte la lengua! Y Cristina Pedroche sabe de qué hablamos. Si hace unos años la decían que tenía unos kilos de más… ahora critican por estar muy delgada. Ella lo tiene claro: "Me siento mejor que nunca y eso es lo único que me importa. Si dentro de unos meses o año cojo algún kilo seguiré siendo feliz. Adoro mi cuerpo y sus variaciones."

Otra que parece que a estas alturas, ya se ha acostumbrado a ser el centro de todas las miradas es Paula Echevarría. Acostumbrada a compartir muchos aspectos de su vida en redes sociales (tal vez por ello ya cuenta con 3 millones de seguidores en Instagram), la actriz lleva años siendo casi a diario el centro de gran parte de las críticas. Eso sí, aunque seguramente no sean de su agrado, ella intenta tomárselo con humor.