20 feb 2020

Era agosto de 2018. Shaila Dúrcal se encargaba de anunciar en su cuenta de Instagram que había sufrido un accidente que le había costado la pérdida de un dedo de una mano. No daba más detalles. No los dio nunca. El misterio sobre lo que pasó ese día, sigue siéndolo a día de hoy. De lo que sí ha hablado en más de una ocasión, ha sido de las secuelas psicológicas y del aumento de peso (el antes y el después de la cantante) asociado a todo este episodio.

Shaila cogió mucho peso. Es algo evidente. También un hecho que tiene explicación. Lo que no la tiene es la cantidad de barbaridades que ha tenido que soportar en las redes sociales, con críticas feroces por haber engordado. Algo a lo que se enfrenta con naturalidad y sobre lo que ha vuelto a hablar.

No me importa que me critiquen porque no tienen ni idea de lo que paso diariamente"

Ha sido en una entrevista con la televisión mexicana donde ha abordado el asunto, aunque esté más que manido. "Estoy redondita, pero no importa. Estoy muy sana. No me importa que me critiquen porque no tienen ni idea de lo que paso diariamente", decía con toda la naturalidad del mundo. Porque solo ella y sus más allegados conocen los pormenores del calvario que ha tenido que atravesar en este tiempo.

Aunque ella, para que nos podamos hacer una idea, lo explica: "He pasado un accidente, he dejado de fumar. Llevo dos años, apenas, de mi accidente. Entonces, te recuperas emocionalmente, porque, claro, que te da depresión. Claro que te da bajón, es normal".

"Pero lo más bonito que tiene el ser humano es poder confrontar las cosas, así directo, y yo soy una mujer que me gusta confrontar las cosas directas: esto me ha pasado, pues vamos a intentar salir adelante. Es importante centrarse en la salud, no dejar de trabajar ni de hacer las cosas que a uno le encantan", añade al respecto antes de recordar aquella anorexia que sufrió en su adolescencia.

"La enfermedad ya es cosa del pasado. Gracias a Dios ya no tengo nada de esto. Estaba haciendo demasiado deporte y bajé mucho de peso, algo que veía normal. Ahora estoy bien y muy sana. Como demasiado, la verdad", manifestaba para despejar cualquier tipo de duda.