5 mar 2020

Tras dar a su luz a su primera hija, Lola, Toñi Moreno ha vuelto al trabajo y por partida doble. La presentadora volvió emocionada, el pasado miércoles, a presentar el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Ahora, Toñi compaginará su vida profesional con el cuidado de su pequeña.

Pero por si fuera poco, se ha inmerso en otro proyecto: la creación de una canal en Mtmad. 'Dos vidas' es el nombre que ha elegido para su blog, debido a su deseo de volver a recuperar su forma física y comenzar una nueva vida. Un proceso que mostrara a sus seguidores a través de la plataforma de contenidos de Mediaset España.

"'Dos vidas' es un blog en el que me voy a poner en marcha para tener una segunda parte de mi vida mucho mejor que la que tengo. Tengo 46 años, acabo de ser madre tardía, tengo ciática y me duelen todas las partes de mi cuerpo. Me he planteado que para resto de mi vida tengo que cambiar de hábitos de vida y estar más saludable por la niña y porque quiero vivir una segunda juventud", explica la presentadora de Cuatro.

Es un reto, porque voy a cambiar el hábito alimenticio"

Ocho episodios semanales, en los que Toñi Moreno animará a las mujeres a llevar una vida saludable sin importar la edad. "Es un reto, porque voy a cambiar el hábito alimenticio, cuidarme, hacer deporte y recuperar el suelo pélvico que he perdido, una situación que nos pasa a la mayoría de las mujeres que no hemos hecho deporte. Quiero ayudar a la gente a que vea que nunca es tarde para convertirse en una persona saludable y deportista. Y yo no lo he sido nunca", declara la presentadora sobre el contenido que van a poder disfrutar sus seguidores.

Pese a que el contenido principal que se encontrará en su blog se centrará en la importancia de realizar deportes, llevar una dieta sana y otros temas relacionado con la vida saludable, también dedicará tiempo a mostrar su vida al natural y su faceta recién estrenada como madre. Una nueva aventura que comienza con mucha ilusión.