5 mar 2020

Ya está calentando con su disco bajo el brazo para llegar a la meta a finales de este año y enseñarnos todas sus composiciones. Porque ella escribe, compone y produce el que será su cuarto trabajo de estudio. Por eso Rosario Mohedano,Chayo solo para amigos de la infancia, se puede permitir hacer en forma de canción un declaración de amor a la mujer de su vida, a su madre.

Charlamos sobre su vida artística que va inevitablemente unida a su vida familiar. Ya no vende sus problemas, sino sus canciones. Es que "la prensa ya no es como antes", dice. Y por eso prefiere dejar un espacio para centrarse en la música. Hay sitio en el disco para su padre y para diferentes estilos. Amante de todas las canciones de su tía, Rosario Mohedano prefiere llevarse bien con toda la familia a elegir bando.

Corazón ¿Chayo o Rosario?

Chayo Mohedano ¡Rosario! Chayo formó parte de mi juventud pero tenía claro que mi nombre artístico iba a ser Rosario Mohedano. Si alguien me llama Chayo tengo la sensación de que me conocen de niña y no es así. Mis hijos se extrañan cuando oyen a alguien llamarme así.

C. ¿Qué es 'Rosa de febrero'?

C. M. Es una carta de amor. Una dedicatoria y un homenaje en vida a mi madre. Una mujer valiente, tenaz, constante, guapísima y con unos valores muy afianzados. Surgió un día en el que tuve la necesidad de decirle cantando lo que siento por ella. Lo de febrero es porque ella nació un 4 de febrero, que además es el día en el sonó en radio por primera vez.

C. ¿Por qué ahora esta declaración pública de amor?

C. M. Porque me vino la inspiración. Una noche después de acostar a mis hijos salí al jardín de casa y eso es lo que me vino a la cabeza. Ya tenía los diez temas de mi próximo álbum y decidí que quería añadir una para mi madre. Un gracias por todo lo que me has dado. A ella y a mi padre. Aunque es para todos porque, si has tenido una buena madre, la canción también es tuya.

