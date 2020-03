6 mar 2020

Toñi Moreno ha estrenado su nuevo canal de Mtmad, 'Dos vidas', con un primer vídeo diferente. Pese a que la periodista confesó que iba a centrar su canal en mostrar su nueva vida más saludable, ha querido comenzar este nuevo proyecto hablando a sus seguidores sobre su embarazo y la depresión postparto que tuvo nada más dar a luz.

Uno de sus mayores deseos era ser madre y ,el pasado mes de enero, se hizo realidad. Frente a la emoción que sentía al ver la cara de su pequeña Lola, Toñi ha asegurado que sufrió una crisis de ansiedad nada más verla, al creer que no estaba preparada para su nueva faceta. Una situación que le obligó a necesitar ayuda psicológica.

"Cuando vi a la niña me entró un miedo que se tradujo en una crisis de ansiedad. La vida te dice esto es tuyo para siempre y tú no estás preparada para esto. No sé lo que me pasaba pero solo tenía ganas de llorar. Me llevé una semana llorando por la mañana, por la tarde y por la noche. Sin querer hablar con nadie, sin saber dónde estaba… Lo de la depresión postparto es muy cierto", ha asegurado en su primer capítulo.

La presentadora de 'Mujer y Hombres y Viceversa' se ha sincerado, llegando a confesar que el verdadero motivo por el que ha sido madre tan tarde se debe a su pasada inestabilidad económica."Nunca he tenido estabilidad económica y así me he llevado toda mi vida. Nunca me he visto en el momento de poder decir si me quedo embarazada tengo que parar 9 meses. No tengo donde caerme muerta, no puedo hacerlo. Esa estabilidad me la dio Mediaset, en el entretenimiento", afirmaba.

El período de gestación no fue todo lo bueno que creía. Fruto de sus 46 años, Toñi ha vivido un embarazo de alto riesgo en el que los médicos han estado muy pendiente de ella en todo momento. De manera irónica, culpa a su compañera, Ana Rosa Quintana de sus expectativas respecto al embarazo. " Porque nos hizo creer que embarazarse a los 48 años era fácil" , bromeaba .

Actualmente, la presentadora no se encuentra a gusto con su cuerpo y quiere volver a sentirse guapa. Por ello, ha comenzado este nuevo reto ilusionada y con ganas de volver a estar en su mejor momento tanto físico como psicológico.