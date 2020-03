17 mar 2020

Era finales de enero cuando se comenzaba a rumorear. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y Álvaro Lobo habían roto su relación. Varios medios apuntaban que seguían conviviendo, pero como meros compañeros de piso, por una cuestión económica. Ella, en una de esas veces que los reporteros interceptan a los famosos en busca de información, lo negó.

Días después, Belén Esteban sostenía que los que sostenían la tesis de la ruptura, estaban en lo cierto. Y que la misma estaría originada porque estaban en momentos vitales diferentes y querían crecer en sus respectivas carreras. Debemos decir que la colaboradora de 'Sálvame' estaba bien informada.

Las relaciones se acaban y la vida sigue"

Mes y medio después de que comenzara ese 'run run' y después de haberlo desmentido, Alejandra por fin ha confirmado que está soltera y sin compromiso. "Las relaciones se acaban y la vida sigue", soltaba la frase a modo de un desahogo que tenía una continuación. Una confesión de alivio al compartirla con sus seguidores.

"No ha sido un motivo concreto, cada uno teníamos vidas distintas, teníamos que crecer mucho profesionalmente y ya está", continuaba, dando la razón a Belén. "No ha pasado nada raro ni nada extraño. Así que yo estoy muy bien y él supongo que también", añadía para evitar que se sacasen conclusiones precipitadas y equivocadas.

"Simplemente he estado evitando el tema, me ha apetecido decirlo ahora y no pasa nada. Un día me levanté y respiré, la mejor época de mi vida, un día te levantas y se han acabado todas las rayadas y todas las tonterías y dices por fin", remataba Alejandra, que daba el salto a la pequeña pantalla colaborando en 'La isla de las tentaciones' y ahora lo hace en 'Viva la vida.