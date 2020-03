17 mar 2020

Jennifer Lopez ha sido la última víctima del slut-shaming, esa tendencia tan detestable de criticar a las mujeres por sus relaciones o por vestir provocativas. Ocurrió en la Super Bowl cuando la artista de 50 años apareció “demasiado sexy” para sus detractores. Pero eso es solo la punta del iceberg, las críticas que recibe la cantante y actriz están afectando también a su carrera.

Esto lo denunció hasta su ex, Ben Affleck, que no comprendió cómo no había sido nominada para los Oscar por su papel en Estafadoras de Nueva York, que le había valido otros prestigiosos premios y el aplauso de la crítica. Se llegó a hablar de racismo por el hecho de ser latina, pues todo el mundo daba por hecho que sería nominada.

Sea como sea la cantante cuenta con pocas simpatías y no solo en el mundo del espectáculo. Grupos de animalistas se la tienen jurada y acuden a boicotear sus estrenos para protestar porque luce pieles de animales pese a declararse vegana.

En general, cae mal y ha salido en varias ocasiones en las listas de las celebrities más odiadas.

Enemigas de JLo

La diva del Bronx lleva tiempo recibiendo críticas de los pesos pesados de la industria. Sin ir más lejos, Rihanna, con la que había mantenido una estrecha amistad, se lo dijo bien claro: “no te soporto”. La razón es que después de su ruptura con el rapero Drake, Jennifer Lopez publicó unas fotos en redes con él.

En el plano profesional, también tiene otra enemiga: Cameron Diaz, que después de trabajar con ella en Qué esperar cuándo estás esperando, aseguró que “trabajar con JLo es una pesadilla”. Parece que la razón era que la actriz paraba el rodaje para ver a sus gemelos y para tomar su dosis de proteínas.

Con Mariah Carey mantiene una enemistad que dura desde principios del 2000, cuando Carey, respondió a la pregunta de qué pensaba de la latina con un escueto: “no la conozco”, que ha ido repitiendo con ironía durante años.

Los ataques de la diva

¿Qué es lo que tiene la artista que le ha hecho cosechar tantas enemistades? Lo cierto es que ella tampoco se ha cortado a la hora de criticar a sus compañeras. Shakira, con la que después de la actuación de la Super Bowl parece haber hecho las paces, también tuvo que aguantar que se mofara de ella. Lopez colgó en redes sociales un vídeo en el que imitaba a la cantante y que se interpretó como una burla.

Las dos cantantes parecen muy amigas, pero en el pasado no se llevaban tan bien. pinit

De Gwyneth Paltrow dijo que no recordaba en qué películas había aparecido, de Madonna, que no sabía actuar y de Salma Hayek que era una mentirosa.

Recientemente, sumó otra enemiga a su larga lista: Kate Perry, con quien coincidió en el lavabo de la gala MET. Ambas fueron grabadas en un vídeo en el que se veía a Lopez ignorar a su compañera.

Los desaires de JLo le están pasando factura y sus índices de popularidad están por los suelos.