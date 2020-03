18 mar 2020

Si el pasado domingo asistíamos a cómo los familiares de los concursantes de 'Supervivientes 2020' debatían en el plató de 'Conexión Honduras' sobre si era conveniente o no contarles el panorama que tenemos en España como consecuencia del coronavirus, ayer veíamos cómo, finalmente, se les informaba de la situación.

La encargada de darles la noticia era Lara Álvarez. "Seguramente antes de empezar esta aventura os enterasteis de un virus que había en China, el coronavirus. Quiero informaros que este virus ha llegado a España, que la situación está siendo controlada por las autoridades y el Ministerio de Sanidad, y que el pasado sábado se decretó el estado de alarma en nuestro país", comenzaba la presentadora.

Las caras de nerviosismo eran evidentes entre los concursantes, que continuaban escuchando lo que tenía que decirles la asturiana sobre el encierro al que se ha obligado a la población para frenar la curva de contagios: "Se están tomando estas medidas como prevención, para evitar que el virus se siga propagando".

"En cuanto a vosotros en Honduras, estamos en una situación privilegiada, estamos en un país donde apenas hay casos y contamos con temperaturas cálidas, lo que dificulta la propagación del virus", añadía Lara, que también les comunicaba que todos sus familiares estaban bien y que les habían mandado mensajes para que les vieran y tranquilizarles.

Los supervivientes no podían contener las lágrimas al recibir esas declaraciones de sus seres queridos, de los que están separados por miles de kilómetros y por los que sufren, desde anoche, al no estar a su lado en medio de la crisis sanitaria mundial. En medio de ese panorama, Rocío Flores, incluso, sufrió un ataque de ansiedad al ver que su madre no había mandado mensaje. Fue Lara la encargada de sosegarla y de prometerle que le llevaría noticias de una Rocío Carrasco con la que no tiene relación desde hace siete años.

También Carlos Sobera se dirigía a ellos, haciéndoles ver la importancia que tienen ahora en cuanto al entretenimiento que se ofrece a través de esa ventana del 'reality'. Una manera de que los telespectadores descansen del bombardeo de noticia en torno a la enfermedad.

"Estamos viviendo días un poco complicado, tras varios días sin salir de casa y alejados de las personas a las que queremos, es totalmente necesario que sigamos haciendo un esfuerzo por continuar así. Porque mantener la distancia, por mucho que no cueste, es ahora el mejor salvavidas y de esta manera todos juntos conseguiremos salir adelante. Y cuando todo haya pasado volveremos a estar junto a nuestros seres queridos. Ahora solo necesitamos paciencia", comenzaba Sobera.

"Nosotros desde aquí queremos proporcionar un espacio para la evasión y el entretenimiento; y si durante este tiempo conseguimos que os riáis o que penséis en otra cosa, nos vamos a dar por satisfechos", terminaba tras pedir un aplauso dedicado a todos los que están sufriendo como consecuencia del Covid-19.