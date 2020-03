20 mar 2020

La guerra entre Hugo Sierra e Ivana Icardi en un bando y Adara Molinero y Gianmarco Onestini en el otro, ya es un hecho. Los mensajes del primero de ellos desde la isla de 'Supervivientes' han encontrado respuesta desde España, en Twitter, tanto por parte del italiano como de su pareja, a su vez ex de Hugo.

"Ha sido mi premio del concurso, desde el primer día. Fue un flechazo, me enamoré de esta chica y ella lo sabe", se escuchaba a Sierra decir de Ivana desde Honduras, en una declaración de amor que llevaba, en sus palabras posteriores, una carga importante de indirecta clara a su ex y a su pareja.

"Las parejas de bien, las legales, que se aman bien no gustan", proseguían antes de asestar el golpe final: "Lo que gusta es el morbo y lo clandestino, y quien se sienta aludido es porque no tiene la conciencia tranquila". Lo podría haber dicho más claro, pero no tendría la misma gracia...

Ahora, Hugo e Ivana están separados, ya que él ha sido enviado por la audiencia a Playa Desvalida. Algo que han celebrado tanto Adara como Gianmarco. Ella, antes de conocerse este hecho, lanzaba un mensaje contra la nueva novia del padre de su hijo: "Ahora en serio... No sé qué me pasa que cuando la escucho hablar me quedo dormida".

Ahora en serio... No se que me pasa que cuando la escucho hablar me quedo dormida https://t.co/TZ1FjGc66O — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) March 19, 2020

Por si no fuera suficiente, durante la gala de anoche lanzaba otro mensaje muy contundente contra ella: "Como salga expulsada Ivana creo que voy a tener un orgasmo múltiple". Unas palabras con las que echar aún un poco más de gasolina a la hoguera que no tiene pinta de que vaya a apagarse.

Como salga expulsada Ivana creo que voy a tener un orgasmo múltiple #SVGala5 — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) March 19, 2020

Pero sin duda, el dardazo venía desde el Twitter de Onestini. "A mí me llamaban embaucador profesional, y de volver a mi país que aquí nadie me quería. Por suerte la audiencia es INTELIGENTE y no se hace engañar por el abuelo de Heidi y el parásito. Hoy empezáis a volver a casa", se puede leer en ese tuit viral que significa que acepta el reto de la guerra.