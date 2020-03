23 mar 2020

La semana pasada salía a la luz la información de que José Ortega Cano lo estaba pasando especialmente mal por la actitud que estaba teniendo su mujer, Ana María Aldón, dentro de 'Supervivientes 2020'. Al diestro no le estaba gustando el trato inicial que dio a Rocío Flores, pero, sobre todo, le inquietaba el acercamiento a alguno de sus compañeros (hombre), que veía innecesario y que traspasaba los límites de lo tolerable.

Este fin de semana, era la hija de este, Gloria Camila, quien desmentía que entre su padre y Aldón hubiese problemas matrimoniales, y lanzaba un mensaje de normalidad: "Mi padre no está celoso, está muy seguro de su matrimonio y de sí mismo". Unas palabras muy contundentes que, sin embargo, se veían empañadas por las que, en la noche del domingo, salían de la boca de Ana María desde el otro lado del océano.

El presentador de 'Conexión Honduras', Jordi González, le planteaba a la presentadora la posibilidad de que Ortega Cano se pudiera desplazar hasta allí (algo inviable, como ya se les explicó, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial con el coronavirus) y regalaran a la audiencia una noche de pasión en medio de la selva.

Ella, era rotunda: "Mi marido, por favor, que no venga". Como lo leen. Aunque, antes de manifestar que lo ideal sería que fuese su hija Gema, se excusaba: "A él le pican los mosquitos, no se va a poder duchar y le va a picar". Y añadía: "Mi marido que no venga, que él está con mi niño".

La actitud, en medio de esa explosión de vitalidad que está experimentando con el paso de los días en la isla, ha llamado mucho la atención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay problemas entre ellos o todo se debe al espectáculo y a la revolución que ella está viviendo en el 'reality'.