27 mar 2020

Si hay un rostro conocido que se ha tomado muy en serio las precauciones a tomar ante el coronavirus, desde el primer momento e incluso antes de que se decretase el estado de alarma, esa es, sin duda, Chenoa. Recordemos que ha tenido un par de encontronazos con la prensa por no respetar unas distancias que, 'a posteriori', se demostraba que eran más que necesarias.

La cantante, que vive en la incertidumbre de si tendrá que posponer esa boda planeada para el mes de junio y que la unirá en matrimonio al médico Miguel Sánchez Encinas, lanza de manera periódica mensajes que os invitan a quedarnos en casa para que esta pesadilla termine lo antes posible y las consecuencias sean las menores que se pueda.

Ayer, al ritmo de Aerosmith para subir la intensidad al máximo. mostraba en Instagram un pequeño entrenamiento en casa. "Vamos ahí...#quedateencasa #activate Recomendación discazo #aerosmith #eattherich del álbum #getagrip fabuloso", escribía al lado del 'clip' en el que se la puede ver haciendo pesas en su casa con un top que deja su tripa al aire.

Más allá de la pericia a la hora de levantar las mancuernas, lo que llamaba la atención en sus seguidores es el estado de forma de la artista, poniendo el acento en esos abdominales que dejaban alucinado a más de uno. Quizás porque no estamos acostumbrados a que nos enseñe esa zona de su cuerpo, pero es más que obvio que ahí hay trabajo de mucho tiempo.

"¿Pero que me estas contando? ¡Tienes el abdomen completamente marcado! Que bestia joder...", "Ahí ahí marcando abdominales", "Hello? Vaya abdominales se te marcan", eran algunos de los comentarios que hacían hincapié en el espectacular estado de forma de Chenoa, que no descuida la rutina 'fitness' durante este confinamiento.

No era el único mensaje que compartía ayer. También lanzaba uno de responsabilidad a la hora de ir a hacer la compra solo las veces que sean estrictamente necesarias. "Ánimo,y mucha fuerza. Ir a comprar lo justo,a horarios q no perjudiquen a mayores,y de manera rápida. Protegida y cuidando a los demás a un metro. Y a casa. Os dejo una sonrisa para animar el alma. Besos virtuales", se podía leer junto a dos fotos, una en casa y otra en el supermercado protegida con una mascarilla.