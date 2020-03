11 mar 2020

No llevan ni siquiera un año. Su relación, en estos meses, ha sido una auténtica montaña rusa. Pero, aún así, Sofía Suescun y Kiko Jiménez creen que están listos y que es el momento ideal para casarse. La pareja lo anuncia esta semana en la revista 'Lecturas, donde posan juntos por primera vez desde que el de Linares sustituyera a Gloria Camila Ortega con la navarra.

Por supuesto, en esta entrevista a dos voces, no desaprovechan la oportunidad de arremeter contra la ex de Kiko, asegurando que, en realidad, no puede ni ver a Ana María Aldón, la mujer de su padre y, en estos momentos, concursante de 'Supervivientes'. Unas declaraciones que pueden ser una bomba de relojería a la que Gloria conteste, como ha hecho con otras provocaciones de su ex y la pareja de este en los últimos tiempos.

Es Kiko el que habla de esa boda que van a celebrar para dar un paso más en la relación: "Estamos mejor que nunca. Somos tan felices que le he propuesto que nos casemos en una ceremonia por algún rito especial en un lugar paradisíaco". Sofía, remata: "En la playa, solos. No somos de papeleos".

Y eso no es todo, porque también desvelan sus planes de formar su propia familia, más pronto que tarde. Tan solo un problema de Suescun está frenando que esto se produzca ya: "Si aún no me he quedado embarazada es porque estoy tomando una medicación para la piel, y no puedo hasta que termine el tratamiento".

Después del paso de Jiménez por 'GH VIP 7' que puso en serio riesgo su noviazgo con Suescun, aseguran que están en el mejor momento desde que comenzaran. El acercamiento de él a Estela Grande ya es cosa del pasado y, ahora, se centran en construir una vida juntos por la que, dados sus antecedentes, no son pocos los que se muestran escépticos.