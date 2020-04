1 abr 2020

Que nadie se alarme, que en medio de la situación en la que nos tiene envueltos el coronavirus, tenemos los sentidos que saltan a la mínima... Antonio Pavón ha tenido que ser evacuado de la isla de 'Supervivientes', sí. Atendido por los servicios médicos, también. Pero está todo bajo control y se trata de una lesión lo que le ha llevado a tener que ser separado de sus compañeros.

Pavón se esforzó de más en la prueba de anoche y lo ha pagado caro. El encargado de comunicar al resto de supervivientes que Antonio iba a pasar unos días alejado de ellos, era Carlos Sobera: "Está siendo observado por los médicos del programa, se le están haciendo las pruebas pertinentes".

Además, el presentador recalcaba que Antonio seguía estando en las mismas condiciones que el resto, para no levantar suspicacias: "No están siendo mejores, está en las mismas condiciones, pero todavía no puede reincorporarse". Y añadía: "No quiere abandonar el concurso bajo ninguna circunstancia".

La que más preocupación mostraba ante esta situación era Ana María Aldón, de quien se ha convertido inseparable en el 'reality' (llevando incluso a despertar el recelo de su marido, José Ortega Cano) en España: "Sí, me quedé muy preocupada, quiero que vuelva y además me di cuenta que es una hernia, mi marido y mi hijo la han tenido y me di cuenta y por eso me preocupé, porque no va a poder hacer esfuerzos en el programa. Y puede que se lo lleven a España, pero yo quería darle el aliento para decirle que se va a quedar".

Otros concursantes de esta edición también han requerido atenciones médicas puntuales, pero sin necesidad de tener que ser evacuados para una evaluación más profunda. Entre ellos, la propia Ana María o Fani, que hace unos días sufría un ataque de ansiedad y acababa por desmayarse, preocupando a sus compañeros.