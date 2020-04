1 abr 2020

No vamos a descubrir ahora hacia donde tiende Bertín Osborne, pero el cantante lo ha vuelto a hacer. Ha lanzado un mensaje desde sus redes sociales, en medio de una situación complicada y, efectivamente, no ha dejado indiferente a nadie. Porque, a pesar de que comienza asegurando que no va contra nadie, lo cierto es que, en ese vídeo colgado en su Instagram, deja un par de 'recaditos'.

"No estoy aquí para criticar a nadie ni a nada, porque ya habrá tiempo, después de que pase este desastre, para pedir responsabilidades a todos los que hayan hecho de esta pandemia una catástrofe. Estoy aquí para deciros que somos un país grande", comienza Bertín, dirigiéndose a sus 'followers' desde su casa.

"Cuando ven en la televisión a esos sanitarios envueltos en bolsas de basura para intentar evitar los contagios, más que vergüenza, que también nos produce mucha, lo que veo es un país grande. Cuando ves a toda esa gente en los balcones, cantando, tocando la guitarra, animando a los vecinos, yo lo que veo es un país grande", continua OSborne.

"Y cuando vemos a las Fuerzas Armadas hacer un hospital inmenso en horas, Fuerzas Armadas a las que les han pedido que no fueran a una parte de España porque a lo mejor les infectaban, han ido y lo que han hecho han sido desinfectarles. Cuando ves a la Guardia Civil y a la Policía Nacional intentando evitar que nos contagiemos, arriesgando ellos mismos su salud, eso demuestra que somos un país grande", prosigue en esa retahíla de reconocimientos.

Es entonces cuando, de soslayo, deja caer esa 'pullita': "Lo único que quiero es felicitar a los españoles, que están muy por encima, muy por encima de aquellos que nos dirigen circunstancialmente. Gracias. Somos un país enorme, y quiero brindar por todos los españoles que seguimos en casa como uno solo, ayudando a que esto se acabe cuanto antes. A pesar de todos los que nos dirigen. ¡Viva la Guardi Civil! ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva el Rey! ¡Y viva España!".