1 abr 2020 sara corral

Hugo Sierra y Elena Rodríguez eran dos de los concursantes más esperados para esta última edición de 'Supervivientes 2020'. Ambos, que tenían relación antes de llegar a la isla, han protagonizado duros encontronazos en plató por Adara, hija de Elena y exmujer de Hugo.

Tras la historia que Adara protagonizó en 'GH VIP 7' con Gianmarco, la relación de Elena y Hugo se ha ido deteriorando poco a poco hasta que acabó con ellos enfrentados.

Elena y Hugo ya protagonizaron alguna que otra gran pelea en las playas de Honduras. Elena, que seguía concursando activamente, pensaba que Hugo había sido eliminado. Lo que no sabía, es que el que fuera novio de su hija, seguía concursando en otra isla.

Ayer, los concursantes sorprendieron a la audiencia al protagonizar un encuentro de lo más emotivo, y es que a la madre de la joven se le llegaron incluso a saltar las lágrimas. "Me alegro tanto de verle", decía emocionada Elena, a lo que añadía: "Esta historia de amor y odio que tenemos. ¿Me quieres un poquito o no? Me han dicho que me tiraste algún palito cuando me fui, alguna cosa me dijeron", contestaba Hugo.

Tras estas bonitas palabras que sellaban con un abrazo y unas lágrimas, Elena decía: "¡Qué bueno que estés aquí!. Yo quiero que se vaya todo el mundo y se vaya José Antonio ya. Hemos sido marionetas". ¿Será que ahora se harán amigos? ¿Qué pensará Adara de todo esto?