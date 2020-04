2 abr 2020

Entre las numerosas famosas españolas que están viviendo este confinamiento mientras están embarazadas, encontramos a Elena Tablada, que se encuentra en la recta final. Aprovechando estos días de enclaustramiento, la diseñadora ha querido contestar a las preguntas de sus seguidores en Instagram, descubriendo algunos detalles de los antojos que está teniendo o cómo lo está llevando.

"Da un poco de miedo la situación. Mañana, de hecho, tengo monitores e iré con las mascarillas", explicaba Elena sobre las inquietudes que una siente en estos momentos cuando tiene que visitar un hospital, y continuaba detallando las molestias que está sintiendo: "Tengo dolores de espalda. Estoy haciendo meditación, porque ya, a estas alturas, me cuesta hasta estar de pie".

Y después de la seriedad, pasa a un tono más relajado, bromeando y comparando el embarazo de Ella con este segundo: "No recordaba que fuera tan duro con mi primer embarazo. Pero si llegué a decir que la mejor sensación es estar embarazada, lo retiro". También aseguraba que su hija mayor, la nacida de su relación con David Bisbal, está encantada y deseando que llegue ese bebé para ejercer de hermana mayor.

"Ya tenemos lista la habitación del bebé, que he tenido que dividir mi vestidor, mitad vestidor, mitad habitación de la pobre. Y tenemos la minicuna", explicaba Elena, que ha contado con la ayuda de Ella para tener todo listo cuando lleguen del hospital.

En cuanto a los antojos, Elena contaba: "Nunca me ha gustado el dulce, pero con este embarazo... madre mía. Apenas he engordado 9 kilos pero tengo antojo de helado de chocolate con leche, como cuando estaba embarazada de Ella". Unas preferencias alimenticias que han variado desde los compases iniciales: "En los primeros meses tenía ganas de pizza, pasta y hamburguesas, el sexto y el séptimo mes lo pasé bastante mal, pero cambié la alimentación, suprimí las grasas y se me quitaron los dolores".

"La copita de vino tendrá que esperar", porque Tablada revelaba antes sus 'followers' que va a darle el pecho a su segunda hija. Sí, como ella misma contó hace unas semanas, revelando el sexo del bebé, "en este horno solo se cocinan grandes mujeres".