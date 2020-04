3 abr 2020

Hace unos días, durante una prueba, Antonio Pavón se hacía daño y el equipo médico de 'Supervivientes 2020' consideraba que lo mejor era evacuarle de la isla para someterle a las pruebas pertinentes que determinasen el grado de la lesión. Finalmente, los facultativos han considerado que lo más oportuno es que el torero abandone el concurso en beneficio de su salud.

Era Jorge Javier Vázquez, desde Madrid, quien trasladaba la noticia: "Una situación inesperada ha trastocado nuestros planes de esta noche. El informe médico definitivo que esperábamos de Antonio Pavón ya ha llegado y dicho informe recomienda que esta noche debe abandonar el concurso". El presentador tranquilizaba a sus familiares: "Queremos tranquilizar a la familia porque no tiene ninguna lesión de gravedad, pero no es aconsejable que continúe su vida en el concurso con unas condiciones tan extremas".

Jorge Javier continuana explicando las consecuencias que esto traía para el concurso y, más en concreto, para las expulsiones de esa noche, que quedaban anuladas. "Nuestra intención esta noche era abrir un televoto de expulsión entre los desvalidos y el eliminado de esta noche, Fani o Ferre. Este televoto no se podrá realizar porque Antonio Pavón debe abandonar el concurso", eran sus palabras antes de proseguir: "Las restricciones aéreas impiden que un nuevo concursante pueda incorporarse a la convivencia por lo que no abriremos el televoto de eliminación de los desvalidos: hoy no habrá eliminado definitivo en dicho grupo".

"Creo que he luchado mucho para llegar hasta aquí y todo el esfuerzo que he hecho no puede ser en vano. Creo que he sido un buen superviviente y me merezco una oportunidad, con todo el respeto que se merece el equipo médico, bajo mi responsabilidad decido que yo quiero seguir en el concurso me cueste lo que me cueste", se empeñaba el propio pavón que chocaba con el muro firme que es Jorge Javier cuando tiene órdenes de arriba.

"No vamos a jugar con la salud pero me están diciendo el director por el pinganillo que, si fuera posible, te invitamos a participar en la edición el año que viene", le ofrecía, como se ha hecho en ediciones anteriores con los concursantes que han tenido que finalizar su concurso antes de tiempo por motivos ajenos a su voluntad.

Una carambola con la que Fani, que había perdido el pulso contra Ferre en ese enfrentamiento con la audiencia como soberana, sigue luchando en Honduras y aguantará en liza, al menos, una semana más. Una nueva oportunidad para convencer a los telespectadores.