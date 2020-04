4 abr 2020

Quiso la casualidad (o no), que Edmundo Bigote Arrocet fuese llamado a declarar el 19 de marzo, Día del Padre, en el juicio por su presunta paternidad de Alexis Ledgard. Días antes se decretó el estado de alerta en España, suspendiéndose la inmensa mayoría de la actividad judicial y, ante el retraso de la vista, el humorista chileno hizo las maletas y escapó a Panamá.

Un movimiento en el que muchos vieron precaución por su parte al ser población de riesgo por su edad ante el coronavirus, pero que hay quien lo ha ligado a un acto de cobardía. Concretamente, el demandante. Alexis ha cargado duramente contra él. Ha sido en unas declaraciones a la agencia Gtres en las que no se ha dejado ni un descalificativo en el tintero para dejar cristalino lo que piensa sobre su presunto padre.

"Mi opinión la verdad es que él se dio cuenta de la pandemia, se largó y ahora lo va a pasar mal porque allí estaá mal. Él hizo una irresponsabilidad muy grande pensando que solo pasaría aquí, en España y se fue. No es que tenga negocios, es comisionista y seguramente esos son sus negocios, pero qué casualidad que fuera justo el día de antes de la pandemia. Huye de los problemas siempre. Solo sale del país para no tributar aquí, es lo único", son las duras palabras que le dedica al ex de María Teresa Campos.

"Se ha ido para huir del coronavirus y para cumplir con la ley aquí́ en España. No tributa aquí y tiene que estar 181 días fuera para poder no declarar aquí, si no, me hubiera avalado y hubiese presentado su renta", continúa con esa declaración con la que pretende desenmascarar a un Edmundo que no está teniendo un 2020 sencillo.

No habla las cosas y está haciendo el ridículo"

"Sé perfectamente lo que digo y siempre le digo que es un cobarde porque no da la cara, no habla las cosas y está haciendo el ridículo y me dijo que eso le parecía muy feo. Ya le he dejado una lista muy clara de todo lo que me parece feo a mí, que ha hecho siempre, entonces a ver si recapacita porque la verdad que me gustaría estar de buenas y acercarme", continúa Alexis, que asegura que lleva cuatro años aguantando estas mentiras, como cuando negó haberle vetado en 'Supervivientes'.