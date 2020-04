4 abr 2020

Compartir en google plus

Ha ofrecido tantos vídeos en estas tres semanas, que podríamos hacer un plano de la casa de Carmen Lomana (y de tantos otros famosos) casi con los ojos cerrados. También conocemos todas sus vajillas, sus cuberterías y mantelerías. Y sus gustos gastronómicos: en su dieta no falta, ni un solo día, la ensalada.

Carmen está aprovechando el encierro para acercarse a sus seguidores, a los que, incluso, ha regalado un tutorial de maquillaje, empezando de cero. Sí, sí mostrándose a cara lavada. También ha realizado algunas reflexiones, alguna que otra teñida de un tono más polémico. Pero, a estas alturas de la película: ¿quién no es consciente de que ella es clara con sus pensamientos, que no se corta cuando tiene que decir algo?

La última idea ya ha generado un amplio debate. Lomana se ha lanzado a hacer una propuesta a los dirigentes de este país azuzada por la cantidad de descubrimientos que está realizando desde su encierro. Por todos esos detalles que está valorando y que, por culpa de lo rápido que vivimos, no somos capaces ni de apreciar en el día a día. Una propuesta que, por supuesto, puede llevar a la polémica. Si no, no llevaría el sello de Carmen Lomana.

Compartía un vídeo el pasad jueves, junto al que escribía: "Una reflexión y una pregunta a ver qué os parece. Mientras tanto #yomequedoencasa. Cura de humildad". Al dar al 'play', se escuchaba cómo decía: "Os quería hacer otra reflexión. Cada día tengo más paz interior, me he acostumbrado muchísimo al silencio, a tener tanto tiempo para mí, a que no suene el teléfono casi nada (sí muchos mensajes)".

Todos los años, hacer 15 días de confinamiento"

"Estoy pensando que sería una buena idea y un descanso para la naturaleza, todos los años, hacer 15 días de confinamiento. Que nadie salga, que nos quedemos en casa, que la gente tenga tiempo para hablar con su familia, con sus hijos, para cocinar y ordenar armario", lanzaba el proyecto, antes de asegurar que hasta tiene la fecha ideal para hacerlo: "En el mes de febrero, que es un mes bastante tonto, 15 días de confinamiento".

Por supuesto, los primeros en alzar la voz en contra eran los empresarios y responsables del pequeño comercio, que están sufriendo las terribles consecuencias económicas de que todo el país esté prácticamente parado. Y, a vosotras, ¿qué os parece? ¿Una buena idea o está empezando a pesarle a Carmen el encierro?