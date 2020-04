5 abr 2020

Rocío Carraco, que tiene una relación tensa (por no decir inexistente) con su hija, Rocío Flores, desde hace casi siete años, es una más en casa de la familia Campos. Por eso, que Terelu Campos haya salido en defensa de la joven ante el trato que está recibiendo por parte de Ana María Aldón, es cuanto menos sorprendente (la decepción de Gloria Camila con la mujer de su padre).

Sucedía ayer, en 'Viva la vida'. "Estoy escandalizada con Ana María Aldón. Aunque no quieras a una persona, aunque sea para no quedar mal defiéndela. No tengo ningún trato con Rocío pero le entiendo completamente", comenzaba comentando la colaboradora uno de los temas que se ha convertido en recurrente en las tertulias de corazón este fin de semana.

Me pareció de una crueldad y una falta de sensibilidad"

"Me pareció de una crueldad y una falta de sensibilidad. Me parece alucinante. Solo hay que ver la cara de Gloria el otro día en la gala", continuaba, dejando clara su posición dentro de esta especie de batalla en la que hay dos bandos bien diferenciados. "Yo iba a llamar a Ortega Cano, pero me ha dado pudor. Creo que se está comiendo esta circunstancia y ahora no va a ser crítico con ella", añadía Terelu, que ha intentado buscar una solución.

La hija de María Teresa Campos, que tantas veces ha defendido a Carrasco, llegando a mantener silencio sepulcral en todos los debates y polémicas suscitadas en los últimos años en torno a la familia de su amiga, no es sospechosa de tener interés alguno en este conflicto. Quizás sea la opinión más blanca que hemos escuchado sobre este debate.