3 abr 2020

José Ortega Cano no se hacía una idea de la presión a la que iba a estar sometido como consecuencia de la participación de su mujer, Ana María Aldón, en 'Supervivientes 2020'. O quizás sí. Por eso, no era partidario de que volara hasta Honduras. Tampoco es quien la defiende en plató gala tras gala. Y lo está pasando mal.

En primer lugar, porque no le parecen acertados ciertos comportamientos que la diseñadora está teniendo dentro de la isla. Ni con Rocío Flores ni con Antonio Pavón (ya fuera de concurso), a quien se ha acercado demasiado para el gusto de algunos. En segundo, porque la prensa le persigue en busca de una declaración, y eso le está causando inconvenientes. Máxime cuando, ahora, ha tenido que hacer frente a la grave acusación de haberse saltado el confinamiento.

Ayer, lo dejó claro en una llamada a 'Sálvame'. Harto e indignado, pidió respeto. "¡Me vais a matar del corazón, que lo tengo pachucho! Estamos en Chipiona. Salimos el día 11 a mediodía y era un miércoles. El viernes llegó el confinamiento y aquí seguimos", eran las primeras palabras del exdiestro, muy enfadado con el trato que está recibiendo en las últimas semanas.

"El aire aquí es más limpio y lo consideramos así. Tenemos una casa en la que estamos muy cómodos y decidimos venirnos", explicaba y, ya más calmado, le decía a Carlota Corredera, presentadora del espacio de Telecinco, que se encontraban todos bien.

Aprovechaba la llamada para desmentir que desconfíe de Aldón: "De Ana estoy sumamente enamorado y tengo un hijo que es una maravilla que me han dado Dios y ella. Él escucha todo y se da cuenta de todo, así que os pido consideración conmigo". Y aseguraba no estar celoso de Pavón: "Para mí no tiene ninguna importancia. A él lo conozco de toda la vida, conozco a su familia y para nada me preocupa. Yo sé que Ana María no me va a traicionar con nadie. Ella me ha dado un hijo y estamos contentos y felices. Ojalá sea la ganadora, aunque también está Rocío y tengo el corazón partío".