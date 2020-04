6 abr 2020

Compartir en google plus

Dejó muy claro Risto Mejide, semanas antes del nacimiento de su hija junto a Laura Escanes, que no iba a exponer a la niña en redes sociales. No lo había hecho con el hijo que tiene de una relación anterior, y no lo está haciendo con Roma. A pesar de que su madre de es una de las 'influencers' con mayor peso en el universo Intagram de nuestro país.

El publicista lo está cumpliendo. Pero eso no quita para que, de vez en cuando, y siempre preservando la intimidad de la menor, nos muestre alguna imagen en la que queda de manifiesto que se le cae la baba con la pequeña. Este fin de semana, Risto lo ha vuelto a hacer.

En estos días de recogimiento forzoso, Mejide está encontrando en el piano uno de sus refugios. No lo hace solo. Al menos, no siempre. "Nuestra clase habitual de piano. Mi profesora asegura que progreso adecuadamente", escribe Risto al lado de una foto en la que, sentado delante del instrumento musical, sostiene a la pequeña sobre sus piernas. Ambos están de espaldas, sin mostrar el rostro del bebé.

La relación de este con Escanes estuvo cuestionada desde el principio por la diferencia de edad que les separa. Se llegó a decir que la familia de la modelo no veía con buenos ojos que se hubiese enamorado de él. A pesar de ello, sortearon todos los obstáculos para demostrar a las voces críticas que estaban equivocadas.

El 20 de mayo de 2017 se convertían en marido y mujer (y vendían la correspondiente exclusiva). El pasado 3 de octubre, después de casi nueve meses enseñándonos cómo crecía su tripa y evolucionaba su embarazo, Escanes daba a luz a Roma, esa niña que, ahora, disfruta con las piezas que su padre le toca al piano para apartar la tormenta provocada por el coronavirus.