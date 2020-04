7 abr 2020

Compartir en google plus

Rocío Flores (su evidente pérdida de peso desde que llegó a 'Supervivientes 2020') se venía abajo. Tras ser informados de que en España se estaba atravesando un situación muy complicada como consecuencia del coronavirus, los participantes recibían un mensaje de sus familias para tranquilizarles, para hacerles ver que estaban bien. A ella, le faltaba el de su madre, y sus sentimientos desencadenaban en un tremendo ataque de ansiedad al que Lara Álvarez trataba de hacer frente.

Sí, es cierto que la joven no se habla con su madre, Rocío Carrasco, desde hace siete años. Pero no dejan de ser madre e hija. Antonio David Flores, su padre, se encargaba de recalcarle que todos ("y cuando digo todos, es todos") estaban bien. Porque este consideraba una tremenda crueldad que su exmujer no hubiese tenido la deferencia de dar un paso atrás ante la crisis sanitaria que nos envuelve y la cantidad de kilómetros que tiene Rocío hija con su casa.

Esta noche, los supervivientes volverán a recibir mensajes de sus familias. Han llegado al ecuador del programa y las fuerzas empiezan a flaquear. Así que, la organización quiere insuflarles ánimo a través de las palabras de sus seres queridos. Sin duda, lo más motivador en las circunstancias en las que se encuentran.

Carrasco tiene una nueva oportunidad de oro para enviar unas palabras a su hija en lo que sería un nuevo hito para 'Supervivientes' e historia de la crónica social. Y, si consiguieron que la mismísima Isabel Pantoja saltara del helicóptero, ¿quién dice que no se pueda dar esa llamada, ese vídeo grabado con el que edificar el castillo de la reconciliación?

No olvidemos que Lara le prometió a Flores llevarle noticias de su madre. No lo consiguió. Así que, estaríamos ante una tercera oportunidad de oro para limar asperezas, algo que, en estos días y ante la incertidumbre que está sembrando el Covid-19 en nuestra sociedad, se está dando mucho. Permanezcan atentos a sus pantallas en 'prime time', no vaya a ser en 'En Tierra de Nadie' donde se dé el pelotazo esta noche.