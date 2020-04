8 abr 2020

Desde los compases iniciales de 'Supervivientes 2020', José Ortega Cano no se mordió la lengua a la hora de afear ciertas conductas que su mujer, Ana María Aldón, está teniendo en el concurso. Principalmente, le disgusta la postura que ha adoptado con Rocío Flores (aquí, su espectacular pérdida de peso en el 'reality'), que no olvidemos que es parte de su familia.

Anoche, los familiares de los supervivientes tuvieron la oportunidad de mandarles un mensaje, y el diestro no desaprovechó la oportunidad para mandarle una nueva indirecta sobe el trato que le está dando a la nieta de la que fuera su mujer, Rocío Jurado. En realidad, las palabras se las decía a Yiya, encargada de darle el mensaje a la diseñadora.

Ortega Cano le expresaba su preocupación porque, en los últimos días, ha observado que Ana María "está un poco seria", y tras asegurar que no se la pierden ni un solo día, añadía que "ella es mucho más alegre, pero lo está haciendo fenomenal". Esta era la parte amable de ese mensaje que aprovechaba para darle un tirón de orejas.

Sí, porque no se olvidaba de mandarle todo su cariño y le pedía a Yiya que le recordase todo lo que la quiere, pero... ese "lo que más me gusta es la familia, la amistad y el amor" llevaba implícita una 'pullita'. Efectivamente, el diestro le pedía que valorase la familia como se merece, y como no está haciendo con una Rocío que no ha dudado en manifestar lo molesta que se siente con Aldón.