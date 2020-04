10 abr 2020

El canal de Mtmad de Aurah Ruiz se ha convertido en una especie de vía de escape. De manera de desahogarse. Al otro lado de la pantalla, tiene una legión de seguidores que escuchan sus problemas y sus confesiones de manera estoica. Hace unos días, utilizaba esta vía para hablar de lo duro que estaba siendo el confinamiento con su hijo, Nyan, que recordemos que está enfermo desde que nació.

Ahora, ha hablado de lo complicada que ha sido la visita al hospital para que al niño le suministrasen la medicación mensual que precisa. "Los médicos nos aconsejaron solo ir por necesidades vitales y esto lo es", dejaba claro en el comienzo del vídeo, para evitar las críticas injustificadas.

"Lo he pasado fatal… le han pinchado tres veces y las tres veces se cristalizó el líquido… Y yo sujetándolo… ¡Una mierda! que me tengo que comer yo. ¡Qué asco! ¡Qué duro! Te rompe por dentro", explicaba antes de que se le comenzaran a caer las lágrimas y se lamentara de haber tenido que abandonar la sala donde se estaba pinchando al pequeño: "No podía ver a mi hijo sufrir así".

Aurah terminaba este capítulo: "Esto es lo que paso todos los meses. Me lo tengo que comer yo porque soy la madre, pero me duele mucho mientras todo el mundo mira para otro lado". Una nueva indirecta al padre e la criatura, Jesé Rodríguez, que hace tiempo que dejó de entrar a las provocaciones e indirectas que le hace en público la madre de su hijo.