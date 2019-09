6 sep 2019

El canal que tiene en Mtmad le está sirviendo a Aurah Ruiz para hacer una auténtica terapia. La canaria, que cuenta en esos capítulos aspectos de su vida privada, se desnuda delante de sus seguidores para dar detalles de la esfera más íntima. En la última entrega, ha hablado de los sentimientos que experimentó cuando la enfermera le trajo a Nyan por primera vez y se lo colocó encima -la carta abierta que le escribió hace un par de meses-.

"La primera vez que vi a Nyan, me lo pusieron aquí -se señala el pecho- y era así como muy negrito él, muy moreno. Olía mucho a sangre, me acuerdo del olor de la sangre porque no fue un parto normal. Fue una cesárea y entonces estaba todavía manchadito", comienza su relato la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Me quedé como en plan… ¿esto es mío? ¿Pero es mío? Me quedé en 'shock'. Yo lo amo y es mi hijo, pero en ese momento sí me impactó. Dije, ¿es mío? ¿pero de verdad es mío? ¿eso salió de mí? No daba crédito", explica Aurah antes de añadir: "Quien es madre sentirá eso".

Además, la ex de Jesé Rodríguez también recordaba el momento en el que los médicos le informaron de que el pequeño padecía una enfermedad: "Cuando me dijeron que Nyan estaba malito no me lo creí. La sensación fue horrible". Desde que nació, ella misma ha narrado las interminables temporadas en el hospital y la lucha constante al lado del niño.