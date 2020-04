13 abr 2020 sara corral

Este verano, Alma Cortés Bollo sorprendía a todos tras dar a conocer la noticia de su embarazo. Tras los diversos comentarios a los que la joven tuvo que enfrentarse, su madre, quien al principio no se tomó muy bien la noticia, la defendió a capa y espada en todos los platós de televisión. Pero ahora, que todo eso ya ha pasado, la joven está disfrutando al máximo de su hija.

Durante esta cuarentena, la joven ha aprovechado el tiempo para ponerse al día con sus estudios de derecho, pero como era de esperar, también ha tenido tiempo para sus seguidores, a quienes ha sorprendido con estas declaraciones.

A través de su canal de Mtmad, la hija de Raquel Bollo se sinceraba con todos y desvelaba algunos de los detalles más íntimos del parto de su hija, Jimena. "Fui al baño. Ahí me di cuenta que había expulsado el tapón mucoso", comenzaba diciendo la joven, a lo que añadía: "Fui al hospital y allí me dijeron que había fisurado la bolsa y me tenía que quedar ingresada".

"Fue la noche más larga de mi vida.No podía soportar el dolor, sentía que me iba a desmayar y pedí la epidural", continuaba diciendo la joven emocionada, a lo que añadía: "Entró mi madre para despedirse de mí y me subieron al paritorio".

Según desvelaba Alma, el nacimiento como tal fue muy rápido y sin dolor gracias a la epidural. Ahora, a causa del confinamiento, la joven esta junto a su hija y su pareja, y aunque está disfrutando del momento, si es cierto que hecha en falta la compañia de algunas personas, sobre todo de su madre.