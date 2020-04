13 abr 2020

Hace unos meses, en 'Mi casa es la tuya', veíamos la excelente relación que tenían Ana María Aldón, mujer de José Ortega Cano, con la hija de este, Gloria Camila Ortega. Sin embargo, la misma puede quedar más que tocada por el comportamiento que la diseñadora está teniendo en 'Supervivientes 2020' y que no está haciendo ni pica de gracia a la joven.

En primer lugar, por el trato que le está dando a Rocío Flores, su sobrina y ojito derecho. No entiende que no sea capaz de dar la cara por alguien de su familia. Y ya hemos visto los 'dramas' que se ha organizado en Honduras, con los ataques de ansiedad de Rocío como grandes estrellas. Y, en segundo, porque hay ciertos actos y palabras que considera están haciendo año a su padre.

Ana María, ha vuelto a hacerlo, provocando la reacción de Gloria a sus palabras sobre la intimidad de alcoba con el torero. Aldón le contaba detalles de sus encuentros sexuales con Ortega Cano a Yiya (tengamos muy en mente que esta es la gran enemiga en el 'reality' de Rocío).

"Con mi marido no chillo, tenemos familia", respondía con picardía a Yiya, que intentaba sacarle más confesiones de alcoba a su compañera: "Don José no calza mucho de altura así que tiene que tener un buen cacharro". Era entonces cuando pronunciaba una frase que se le clavaba en el alma a Gloria: "Tiene los huevos muy gordos, y muy ricos".

Gloria Camila, con cara de circunstancias, mientras ve el vídeo con las confesiones sexuales de Ana María. pinit

Desde plató y tras ver el vídeo, la hija de Ortega Cano parecía que iba a ser comprensiva: "Yo entiendo que allí las horas son largas, que una persona se suelta y coge confianza y es un tema más". Sin embargo, la sentencia que venía a continuación era la muestra más que evidente de su molestia: "En ese vídeo se ve que Ana María está orgullosa de su relación, pero no me gusta las formas en las que Yiya se dirige a mi padre. Mi padre no es un chaval, es un señor de arriba de abajo y debería referirse a él con más respeto, pero claro Yiya eso no lo conoce".