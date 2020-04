13 abr 2020

No son pocas las ocasiones en las que Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, ha tenido que hacer frente a los comentarios por su delgadez de manera recurrente. Ha sido en Instagram, el lugar donde los 'haters' han vertido sus juicios en los últimos meses, donde ha querido aclarar que se encuentra sana, pero ha reconocido que sí tuvo problemas de anorexia en el pasado.

"Hola chicos. Lo primero, quería deciros que no hago este vídeo para justificarme ante nada ni nadie, lo hago porque creo que los cambios físicos, intencionadamente o no, son un hecho y una consecuencia del crecimiento y los cambios sociales", comienza en el texto que acompaña a esa grabación en la que habla abiertamente de su calvario.

"Cada persona es bella por el hecho de ser persona, y el físico es algo subjetivo que obviamente cambia o cambiamos, pero no por ello debe ser motivo de burla o comparativas. Sobre todo, entre mujeres", continúa antes de añadir: "Es algo natural y creo que debemos ser conscientes de que cada cual hace lo que quiere con su cuerpo, y puedes o no decir si te has retocado, pero desde luego lo que no puedes es ridiculizar o insultar a quien sí lo ha hecho".

Ahora puedo disfrutar de mi salud, de mi vida social

"Yo he optado por contaros todo de manera transparente, como vengo haciendo desde hace mucho tiempo, pero hay gente que no lo cuenta y es igualmente respetable, por lo tanto tampoco es válido imprecar a alguien con sus posibles retoques o cambios temporales. Todo esto lo digo por muchas personas que sufren acoso y derribo ante decisiones que han tomado sobre SUS vidas y por personas que intentan menospreciar a otras por el simple hecho de haber cambiado, como he dicho antes, voluntariamente o no", reflexiona Marta, en un intento de hacer ver la importancia del respeto a los demás.

"Y por cierto; estoy orgullosa de como soy por dentro y del cambio en mi físico también, porque, sobre todo, ahora puedo disfrutar de mi salud, de mi vida social y de disfrutar de lo que me rodea y los que me rodean. Dicho esto, espero que os guste el vídeo", concluye antes de dar paso a esa confesión que podéis ver aquí.