14 abr 2020

Si hace unas semanas Ivonne Reyesmostraba un vídeo del momento en el que la organización de 'Supervivientes 2020', después de días, conseguía ponerla en contacto con su hijo Alejandro, expulsado del 'reality' justo cuando estallaba la alerta sanitaria y era imposible su regreso a España (algo que consiguieron el pasado 28 de marzo), ahora, carga contra ellos.

¿Qué es lo que ha cambiado? Simplemente, que trata que a los supervivientes que quedan fuera de concurso, no se les está dando el mismo trato que a la primera expulsada, Bea Retamal, a la que se le hizo la entrevista de rigor (tal y como se venía procediendo en ediciones anteriores). Si bien es entendible que las restricciones por la pandemia hayan modificado la manera de proceder, esta no entiende que a su hijo o a Vicky Larraz no se les haya entrevistado, aunque sea desde allí.

O a su vuelta. Así que, tras dos semanas de espera, Reyes ha vertido sus quejas en Instagram. "Como espectadora, el recibimiento tanto a Alejandro como a Vicky no me pareció justo. Echo de menos una entrevista, como la tuvo Bea en su momento, aunque sean 5 minutos para ver sus vídeos o algo, no se les dio el recibimiento que merecen", comienza, dejando clara la diferencia de trato.

En esos pequeños vídeos colgados en sus 'stories', continúa: "Todos los concursantes, gusten más o menos, merecen un gran aplauso y reconocimiento solo por el simple hecho de estar ahí en la isla, trabajando, pasando hambre, haciendo las pruebas". Y añade una petición de respeto: "No quiero que se tergiverse y no estoy de acuerdo con los insultos, que leo en las redes. Pido respeto, pero no me ha gustado y es mi opinión".

"Es mi queja como espectadora, pero también como profesional de este medio, en el que llevo 30 años trabajando", remata la venezolana, recordando que este es un terreno que no le es ajeno y que, por ello, está opinando con conocimiento de causa.